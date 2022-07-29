Українські військові поки не фіксують ознак того, що угрупування ЗС РФ та ЗС Білорусі готуються до наступу на Волинському та Поліському напрямках.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні щодо ситуації на фронті станом на 29 липня.
Також у Генштабі інформують, що на Сіверському напрямку ворог продовжив завдавати ударів по об’єктах інфраструктури зі ствольної та реактивної артилерії в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
Разом з тим противник вів повітряну розвідку БпЛА біля села Грем’яч Чернігівської області.
Можливий наступ з Білорусі
За словами голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, зараз існує загроза наступу по суші з території Білорусі на Чернігівську область, і до цього готуються. На випадок вторгнення у місцевої влади і військових є план відповідних дій, деталі якого не розголошуються.
Також УНІАН повідомляв, що Міноборони Білорусі продовжило військові навчання щонайменше до 6 серпня 2022 року. Загальна кількість продовжень навчань становить уже 14 тижнів.
За даними "Гаюна", білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду.