Раніше голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив про загрозу сухопутного наступу з боку Білорусі.

Українські військові поки не фіксують ознак того, що угрупування ЗС РФ та ЗС Білорусі готуються до наступу на Волинському та Поліському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні щодо ситуації на фронті станом на 29 липня.

Також у Генштабі інформують, що на Сіверському напрямку ворог продовжив завдавати ударів по об’єктах інфраструктури зі ствольної та реактивної артилерії в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Разом з тим противник вів повітряну розвідку БпЛА біля села Грем’яч Чернігівської області.

Можливий наступ з Білорусі

За словами голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, зараз існує загроза наступу по суші з території Білорусі на Чернігівську область, і до цього готуються. На випадок вторгнення у місцевої влади і військових є план відповідних дій, деталі якого не розголошуються.

Також УНІАН повідомляв, що Міноборони Білорусі продовжило військові навчання щонайменше до 6 серпня 2022 року. Загальна кількість продовжень навчань становить уже 14 тижнів.

За даними "Гаюна", білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду.

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