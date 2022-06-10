Арестович нагадав, що на черговому з'їзді міністрів оборони в Рамштайні збереться рекордна кількість учасників.

Захід несе свою частку відповідальності за те, що зараз відбувається на окупованих територіях України.

Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

"За Бучу, за Маріуполь, Херсон. І безліч інших населених пунктів, де кожен день гвалтують і вбивають наших громадян. Стирають кварталами міста, залишаючи під завалами тіла місцевих жителів", - сказав він в ефірі UKRLIFETV.

Арестович нагадав, що на черговому з'їзді міністрів оборони в Рамштайні збереться рекордна кількість учасників.

"Більше 40 учасників було на минулих зустрічах. Я хочу запитати: "де результат, панове міністри? Де системна передача зброї Україні в промислових масштабах? Де результати заяв про підтримку України і розгром Росії на полі бою?" - зазначив радник голови ОП.

Нагадаємо, Арестович розповів, як Путін влаштував "рознос" своїм генералам.

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