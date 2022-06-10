Захід несе свою частку відповідальності за те, що зараз відбувається на окупованих територіях України.
Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович.
"За Бучу, за Маріуполь, Херсон. І безліч інших населених пунктів, де кожен день гвалтують і вбивають наших громадян. Стирають кварталами міста, залишаючи під завалами тіла місцевих жителів", - сказав він в ефірі UKRLIFETV.
Арестович нагадав, що на черговому з'їзді міністрів оборони в Рамштайні збереться рекордна кількість учасників.
"Більше 40 учасників було на минулих зустрічах. Я хочу запитати: "де результат, панове міністри? Де системна передача зброї Україні в промислових масштабах? Де результати заяв про підтримку України і розгром Росії на полі бою?" - зазначив радник голови ОП.
Нагадаємо, Арестович розповів, як Путін влаштував "рознос" своїм генералам.