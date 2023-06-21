Неушкоджений апарат віддали на вивчення фахівцям.

Нещодавно на території Полтавської області знайшли ворожий дрон-камікадзе типу "Шахед", який впав самостійно. У поліції вважають, що в апараті просто закінчився бензин.

Про це на брифінгу 21 червня розповів заступник начальника вибухотехнічної служби полтавської поліції Артем Бондаренко, пише місцеве видання "Зміст".

Коли саме стався цей інцидент, не уточнюється. Безпілотник "Шахед" не долетів до призначеної йому цілі і просто впав, ймовірно, через брак палива. При цьому стверджується, що бойову частину дрона знайшли окремо від іншої частини. Завдяки цьому літальний апарат вдалося взяти на експертизу, а боєголовку знешкодили.

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Також Бондаренко радить не наближатися до безпілотників, що впали, а відразу викликати фахівців. Справа в тому, що росіяни оснащують свої дрони датчиками наближення до цілі, тому боєголовка може вибухнути, якщо до неї підійде людина.

Атаки "Шахедів" по Україні - останні новини

У ніч на 21 червня російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed. Безпілотники запускали з північного напрямку. Всі шість дронів вдалося збити.

Більш масштабна атака була здійсненаднем раніше. За минулу добу окупанти запустили по Україні 33 іранських БПЛА типу Shahed. З них 30 вдалося збити.

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