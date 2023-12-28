На його думку, відсутність пояснень та комунікації з боку влади може розпалити серйозні внутрішні проблеми, чого дуже хочуть росіяни.

Український військовий та екс-нардеп Ігор Луценко розкритикував спосіб, у який суспільству представили новий законопроєкт про мобілізацію.

"Спосіб у який просувається законопроєкт, спосіб у який його обговорюють і намагаються якісь зміни в нього вносити - він мені здається надзвичайно таким злоякісним підходом і таким, що може призвести до серйозних внутрішніх проблем", - висловився Ігор Луценко в ефірі проєкту "Тема з Наталією Мосейчук".

На його думку, відсутність пояснень та комунікації з боку влади може розпалити серйозні внутрішні проблеми, чого дуже хочуть росіяни.

"Зараз фактично вирішується хто, як і в якому порядку йде гинути за Батьківщину. І виявляється, що немає людей,‘які здатні взяти відповідальність (за законопроєкт - ред.) на себе", - обурився військовий.

"Хотілося би побачити щось інше замість того, що зараз відбувається. Коли всі від нього "морозяться", - додав він.

Закон про мобілізацію - останні новини

Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець повідомив як будуть усунуті окремі норми законопроекту про мобілізацію, що порушують базові права, закріплені у Конституції України.

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо також запевнив, що законопроект про удосконалення мобілізації і військового обліку, поданий Кабінетом міністрів до Верховної Ради 25 грудня, допрацюють.

Про це в ефірі телемарафону розповів . "На даний момент є законопроект, який буде допрацьовуватися", - сказав Фітьо.

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