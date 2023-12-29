Він підкреслив, що нинішній законопроект - для обговорення, врешті-решт буде прийнято консенсусне рішення.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк детально пояснив, з чим пов'язане удосконалення законодавства про мобілізацію в Україні.

Тему він прокоментував під час стріму з Ігорем Яковенком, говорячи про законопроект, який викликав резонанс у суспільстві.

Подоляк сказав, що розуміє те емоційне збудження, яке сьогодні є в суспільстві у зв'язку з ініціативою. Але підкреслив, що люди повинні усвідомити, що у нас масштабна війна з великою лінією фронту, що потрібно проводити ротацію великої кількості людей.

"Війна довга, війна масштабна - 2 роки. Вона дійсно велика. І ті підходи, з якими Україна входила у війну з тими юридичними правилами, які визначали і мобилізаційні процеси, і процеси демобілізації, і процеси ротації, і процеси , які визначали роботу територіальних центрів комплектації (військкоматів), і визначали роботу лікарсько-лікувальних комісій – це все вимагає змін, інших юридичних підходів... І тут відповім про втрати. Питання ж не в втратах, а питання в лінії фронту – вона гігантська – 1300 км. Велику кількість бригад необхідно виводити на ротацію. Грубо кажучи, люди, які перебувають по 20 місяців, повинні відпочивати", - зазначив Подоляк.

За його словами, потрібна комплектація нових бригад.

"Потрібна кількість людей, яка дозволить когось демобілізувати, хто вже реально з тих чи інших фізіологічних чи психологічних особливостей не може далі перебувати на передній лінії. Необхідна ротація. Необхідна зміна підходів до використання техніки, техніки, яку передають Наші партнери, яка зовсім інша і необхідно навчитися користуватися нею. А це теж бригади – загальний ресурс навчання одночасно і в Україні, і на майданчиках країн-партнерів це близько 10 бригад, близько 45-50 тисяч осіб одночасно можуть навчатися використанню нової техніки", - сказав радник глави ОПУ.

Він підкреслив, що законопроект однозначно буде допрацьовуватися, зараз він обговорюється на різних рівнях, дискутують військові, представники Міністерства оборони, йдуть обговорення на рівні депутсткого копуса, експертного співтовариства.

"З точки зору якихось дискримінаційних норм щось буде скасовано безумовно. Але у мене зустрічний ворос: як виграти війну тоді, якщо умовно кажучи дотримуватися в повному обсязі все, що гарантовано демократичною країною з точки зору прав і можливостей людини? Як тоді виграти велику війну? Якщо ми не готові йти на часткову, ситуативну, пов'язану з війною, поразку прав, то яким чином тоді воювати далі?"- продовжив Подоляк.

Він підкреслив, що не можна не беручи участь у чомусь сказати, що ми можемо за замовчуванням отримати перемогу, перевагу і т. д.

"Необхідно показати, що Україна має і ресурси і резерви, достатні для ефективних оборонних і наступальних операцій. Друге, отримати можливість формувати ті бригади, які будуть користуватися ще більшим обсягом Західної військової допомоги і до цього треба готувати. Третя складова - не тільки ті, хто сьогодні на передньому краї, а й інші люди теж повинні брати участь у війні в будь-якому вигляді. Якщо в країні готові воювати, припустимо, 15-20%, а решта – не готові, це означає, що країна не зможе захистити свої інтереси", - сказав Подоляк.

Він також підкреслив, що потрібно не дати Росії заморозити конфлікт, оскільки це дасть їй можливість наростити сили, сформувати свій військовий альянс.

"Законопроект тільки дискутується, він ще повинен пройти і парламентські комітети – відпрацювання змін, правки, потім перше, друге слухання. І тільки потім законопроект буде набувати форму закону, який буде підписуватися президентом і далі йти у виконавчі органи влади для реалізації... це законопроект для обговорення. І можна спокійно в цих обговореннях прийти до консесуним точкам, що і буде зроблено, безумовно, з плином часу. Зрештою це буде консесусне рішення", - підкреслив Подоляк.

Мобілізація в Україні - останні новини

19 грудня президент Володимир Зеленський під час своєї підсумкової прес-конференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 450-500 тисяч осіб. Згодом Міністр оборони Рустем Умеров заявив, що велика кількість людей потрібна для посилення лінії зіткнення з російськими загарбниками.

Чинна редакція законопроекту Про вдосконалення мобілізації та військового обліку, який Кабмін вніс до парламенту 25 грудня, передбачає скасування такого поняття як "обмежено придатний до військової служби". Замість цього пропонується розподіляти чоловіків на придатних і непридатних до служби.

Цей законопроект також передбачає:

зменшення призовного віку з 27 до 25 років;

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

скасування строкової військової служби та введення для всіх громадян України молодше 25 років базової загальновійськової підготовки;

обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік і проходження військової служби.

У разі прийняття законопроекту про посилення мобілізації у військовозобов'язаних громадян з'явиться новий обов'язок – зареєструвати "електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста".

Що собою представлятиме цей "електронний кабінет", в законопроекті не прописано, але зазначено, що цим питанням повинен зайнятися Кабмін, якщо Верховна Рада прийме законопроект.

Ідея ввести в Україні "електронні повістки" виходила не від військових, але командування ЗСУ влаштує цей механізм, якщо він забезпечить стабільне поповнення війська солдатами. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив як будуть усунені окремі норми законопроекту про мобілізацію, що порушують базові права, закріплені в Конституції України.

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