Герасимов - основоположник терміну "гібридна війна".

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний зберігає у своєму кабінеті публікації й твори начальника Генштабу ЗС Росії генерала Валерія Герасимова.

Залужний розповів про це для The Time.

"Я виріс на російській військовій доктрині й досі вважаю, що вся військова наука знаходиться в Росії. Я навчався у Герасимова. Я читав усе, що він колись написав...Він найрозумніший з людей, і мої очікування від нього були величезними", – каже Залужний про свого "колегу", який старше за нього на майже 18 років.

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Валерій Герасимов: життєпис

Герасимов народився у Казані в 1955 році. У 2013 році він отримав звання Генерала Армії. У 2016 році його нагородили званням "Герой Російської Федерації".

У листопаді 2012 року Герасимов отримав призначення на посаду Головнокомандувача Збройними силами Росії.

На думку низки зарубіжних військових фахівців, він вважається творцем так званої "доктрини Герасимова", яка лягла в основу російської концепції війни нового покоління. Герасимов - основоположник терміну "гібридна війна".

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