Українські спецслужби перехопили розмову ще одного окупанта.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив запис розмови ще одного окупанта, який телефоном розповів мамі про свої враження про війну в Україні.

"З мінометів нас бомбили, двох офіцерів поранили, шматки м'яса відрізало осколком. Як нам сказали, тиждень тому ми повинні були виїхати звідси (з України, - УНІАН). Командир дивізії сказав, що ми тут нічого не можемо зробити, тому сюди надішлють інших. Але ні, потім сказали, що ми тут будемо до останнього. Нам як сказали: "Вам будуть платити по 57 доларів в день, плюс квартиру кожному дадуть. Я кажу, зараз Україну відвоюємо і нам хату дадуть, або могила", - сказав окупант.

Також він додав, що у нього проскакують думки про те, щоб самому не застрелитися. Крім того, він сказав, що його товариші по службі дуже бояться, але сподіваються на краще.

Нагадаємо, раніше було оприлюднено розмову окупанта про ненависть до українців.

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