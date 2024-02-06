На сьогодні хоч Росія і може поповнити свій ЧМ флот і їй нема сенсу це робити.

Росіяни вимушені ухвалювати нову тактику дій в Чорному морі після нанесених Україною вогневих уражень. Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав в ефірі телемарафону Єдиних новин.

За його словами, судячи з оперативної ситуації, після інциденту з затопленням ракетного катера "Івановец" ворог зараз фактично покинув акваторію.

"Звісно, що це тимчасово. Вчора взагалі не було кораблів, сьогодні – лише підводний човен, правда, ракетоносій. Тобто зараз ворог знаходиться в стані оцінювання ситуації, як це в народі називають "разбор польотов". І, відповідно, вони мають ухвалити якусь нову тактику щодо їхньої поведінки і застосування сил взагалі в цій частині Чорного моря (йдеться про західну)", - сказав Плетенчук.

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Коментуючи інформацію, що українським військовим на сьогодні вдалося вивести з ладу близько 33% бойових кораблів російського ЧФ, він зазначив, що дійсно, корабельно-катерний склад ворога у Чорному морі потроху вибивається. Водночас зауважив, що навіть це не головне, бо в принципі поповнити його можливо, незважаючи на закритий Босфор.

"Є Каспійська флотилія, з якою є канал, який з’єднує, є внутрішні води", - нагадав він.

Але, за словами Плетенчука, наразі окупантам нема сенсу це робити, бо їх завдання на сьогодні - зберегти те, що там лишилось.

"Друга частина – не менше важлива – це те, що вони не мають сенсу поповнювати це корабельно-катерне угрупування, тому що Сили оборони України створили таку ситуацію, коли наявні сили вони не можуть задіювати у повній мірі. Тобто фактично їхні дії, можна сказати, частково паралізовані за рахунок того, що наноситься вогневе ураження по пунктах базування в Криму, безпосередньо по об’єктах в Криму. Причому для цього задіяні різноманітні види ЗСУ і інші складові оборони України. І відповідно, ворог знаходиться в тому стані, коли він вимушений ухвалювати такі рішення, які йому дозволять принаймні зберегти залишки наявного корабельно-катерного складу", - сказав речник ВМС ЗСУ.

Він підкреслив, що не менш важливо, що за рахунок цих вогневих уражень росіяни не можуть застосовувати у повній мірі наявні ресурси. Навіть носії крилатих ракет, які вони вимушені були передислокувати у східну частину Чорного моря.

Разом з тим, підкреслив Плетенчук, виведення з ладу, ліквідація кожної одиниці ворожого флоту – це втрата тих чи інших оперативних можливостей росіян.

Знищення кораблів та інфих об’єктів РФ у Криму: останні новини

Вночі 1 лютого Головне управління розвідки України провело операцію, результатом якої стало знищення російського ракетного катера "Івановєц". Його атакували морські дрони неподалік від озера Донузлав. На судні окупантів на момент удару перебувало 40 моряків.

Водночас, Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляє, що за час широкомасштабного вторгнення Україна вивела з ладу близько 33% бойових кораблів чорноморського флоту РФ. Зокрема, українські військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, згадуючи, зокрема, про знищений нещодавно катер "Івановєц", який відігравав важливу роль для окупантів, сказав, що на сьогодні Російська Федерація вже програла битву за Чорне море, а "непереможний" Чорноморський флот перетворився на флотилію.

Також сьогодні Сили спеціальних операцій Збройних Сил України повідомили про вдалу ще одну операцію у Чорному морі - біля тимчасово окупованого Криму підірвано російський об'єкт, який збільшував радіус дії розвідувальних іранських дронів "Мохаджер-6" для подальшого коригування нанесення ударів дронами-камікадзе типу Shahed по українських позиціях.

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