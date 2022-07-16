Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький жорстко прокоментував заклики мерів Сум та Білопілля до містян виїхати на вихідні через можливі обстріли.
"Шановні земляки, мешканці і гості Сумщини! Зберігайте спокій, не реагуєте на провокативні заяви деяких посадовців, які не мають обґрунтованих причин. Прикордоння Сумщини обстрілюється з усіх видів артилерії рашистів. Дійсно будьте пильним і обережними у 20ти кілометровій зоні від кордону", - йдеться у його повідомленні.
Однак він наголосив, що причин для зайвих хвилювань цими вихідними немає.
"Звичайно дотримуйтеся заходів безпеки та правил при повітряних тривогах! Війна, на жаль, в країні триває. Загроза ракетних обстрілів з першого дня війни як була, так і є! Але це не привід панікувати та виїзджати з міст. Бажаю нам мирної спокійної ночі без тривог та втрат! З нами Бог та наші військові!", - наголосив Живицький.
Нагадаємо, окупанти з кулеметів та автоматичного гранатомету обстріляли околиці одного з сіл Сумщини.