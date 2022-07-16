Живицький наголосив, що причин для зайвих хвилювань цими вихідними немає.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький жорстко прокоментував заклики мерів Сум та Білопілля до містян виїхати на вихідні через можливі обстріли.

"Шановні земляки, мешканці і гості Сумщини! Зберігайте спокій, не реагуєте на провокативні заяви деяких посадовців, які не мають обґрунтованих причин. Прикордоння Сумщини обстрілюється з усіх видів артилерії рашистів. Дійсно будьте пильним і обережними у 20ти кілометровій зоні від кордону", - йдеться у його повідомленні.

Однак він наголосив, що причин для зайвих хвилювань цими вихідними немає.

"Звичайно дотримуйтеся заходів безпеки та правил при повітряних тривогах! Війна, на жаль, в країні триває. Загроза ракетних обстрілів з першого дня війни як була, так і є! Але це не привід панікувати та виїзджати з міст. Бажаю нам мирної спокійної ночі без тривог та втрат! З нами Бог та наші військові!", - наголосив Живицький.

Нагадаємо, окупанти з кулеметів та автоматичного гранатомету обстріляли околиці одного з сіл Сумщини.

Вас також можуть зацікавити новини: