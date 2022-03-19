Радник керівника Офісу президента України також розповів, як припинити польоти всередині РФ.

Представники НАТО вже неодноразово говорили, що не стануть учасниками війни в Україні і не закриватимуть небо над нашою країною. Мовляв, це призведе до бойового зіткнення з РФ, а конфлікт не повинен "вийти за межі України". Нещодавно аналогічну заяву зробила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт. На її коментар відповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. А ще він детально розповів, як посилити обмеження для цивільної авіації РФ.

"Міністр Ламбрехт знову сказала, що НАТО не втрутиться в конфлікт і не створить безпольотну зону над Україною. Вбивчо. Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових вбивств в Україні. Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоча б не робіть провокаційних заяв", — сказано у повідомленні Подоляка.

Радник керівника офісу президента України також розписав, як обмежити внутрішні польоти цивільної авіації РФ. Як заявив Подоляк, управління цивільної авіації Бермудських островів скасувало так звані "сертифікати льотної придатності" у 745 російських літаків з 1367 загальних. Решта техніки — це лізингові об'єкти. Вона не вилітає за межі РФ, так як боїться ануляції сертифікатів від інших інстанцій і розірвання договорів з російськими операторами.

За словами Подоляка, у відповідь Росія повідомила, що не стане виробляти лізингові платежі і націоналізує літаки. Це грубе порушення міжнародного права, яке спровокує позови. Однак РФ в цьому аспекті можна інакше "закрутити гайки".

Обидва виробники силових агрегатів для Boeing і Airbus — Rolls Royce і GE — мають у своєму розпорядженні систему контролю роботи двигуна онлайн. Вони можуть дистанційно заблокувати двигун або заявити, що не займаються обслуговуванням літаків, і тепер це відповідальність авіакомпанії. Пілоти в цьому випадку, ймовірно, відмовляться сідати за штурвал. Тобто у Великобританії і США є способи покінчити навіть з внутрішніми рейсами в РФ — потрібно лише бажання.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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