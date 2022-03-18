Він зазначив, що українці стали жертвами жорстокої і безглуздої війни.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Йенс Столтенберг знову виключив втручання НАТО у війну в Україні.

Про це пише Tagesschau.

За його словами, НАТО не бере на себе ніяких зобов'язань, що виходять за рамки поставок зброї і фінансової допомоги.

"Я розумію розчарування президента Зеленського і українського народу, тому що вони стали жертвами жорстокої, безглуздої війни з вторгненням військ президента Путіна", - додав Столтенберг.

Водночас необхідно забезпечити, "щоб цей конфлікт не вийшов з-під контролю і не вийшов за межі України", підкреслив він.

Нагадаємо, що Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії просить НАТО закрити небо над країною, встановивши безпольотну зону

За закриття неба виступили у парламенті Естонії, також сейм Литви одноголосно прийняв резолюцію, в якій закликав закрити небо над Україною.

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