Американська сторона продовжить постачати українську розвідувальну інформацію.

США готові розглянути можливість постачання Україні озброєнь середньої дальності, які здатні завдавати ударів по аеродромах на території Росії.

Про це заявила заступниця міністра оборони США Кетлін Хікс, повідомляє "Голос Америки".

"Так, ми продовжимо розглядати типи коштів, які запитують українці, - у плані того, щоб надати їм трохи більше дальності та дистанції", - заявила Хікс у відповідь на питання про те, чи готовий буде Вашингтон вивчати варіант передачі Києву зброї, що потенційно дозволяє вражати військові аеродроми біля Росії.

Проте вона застерегла від спроб забігати наперед і не повідомила подробиць про тип озброєнь.

"Поки не буде оголошено про ці пакети, я не хотіла б забігати вперед наших президентських рішень. Проте ми просуваємо ці пакети дуже швидко. І вважаю, ви побачите більше в наступні дні", - сказала Хікс.

У зв'язку з цим заступнику міністра було поставлено питання, чи означають її висловлювання, що США готові розглянути можливість постачання Україні озброєнь більшої дальності, ніж ті, що передавались досі.

"Відповідь - так", - наголосила Хікс.

Крім того, вона підтвердила, що американська сторона продовжить постачати українську розвідувальну інформацію.

"Знаємо, що розвідувальна підтримка, яку ми надаємо, є життєво важливою. Українці теж ясно давали це зрозуміти публічно. Ми продовжимо це робити", - зазначила Хікс.

Хікс також пояснила, що США продовжуватимуть постачання Україні боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що США розглядають питання про постачання Україні артилерії і гелікоптерів.

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