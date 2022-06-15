У відомстві наголосили, що війна не терпить зволікань навіть в один день.

Нестача зброї не дає Україні паритетно воювати з Російською Федерацією.

Про це наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

"Потрібно розуміти, що Україна дуже потребує зброї, тому що росіяни мають перевагу в озброєнні. І це саме та обставина, яка ускладнює ситуацію і не дозволяє паритетно воювати з Російською Федерацією", - зазначила Маляр.

Вона додала, що зараз є проблема у швидкості надходження зброї від інших країн в Україну.

"Ми дуже вдячні західним партнерам і всім країнам, які нам допомагають. Тому що це складна війна і розуміння того, що нам потрібна ця допомога, є. Але питання у швидкості надходження цієї зброї та в оперативності. Війна не терпить зволікань навіть в один день... В цій ситуації можливо навіть потрібно ці процедури (передачі озброєння - УНІАН) змінювати в інших країнах під конкретний випадок для того, щоб була певна оперативність постачання зброї", - підкреслила заступниця міністра оборони.

Як повідомляв УНІАН, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, на окремих ділянках російської артилерії у 10 разів більше за українську.

5 червня у Брюсселі (Бельгія) відбудеться зустріч Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий "Рамштайн-3"), у якій візьмуть участь міністри оборони близько 50 країн.

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