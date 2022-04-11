Українській стороні необхідне все можливе озброєння, яке допоможе закрити небо держави, зазначили в Офісу президента.

Україна зможе відбити збройну агресію Російської Федерації, якщо нам якнайшвидше нададуть необхідне озброєння.

На цьому наголосив керівник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак в інтерв’ю програмі 60 Minutes на телеканалі CBS.

За його словами, найперше Україна потребує важкого озброєння, зокрема, артилерії.

"По-друге, нам треба танки, військові літаки. Нам потрібне все можливе озброєння, яке допоможе закрити українське небо", - розповів Андрій Єрмак.

Керівник Офісу глави держави зауважив, що в нього відбувається глибокий і детальний діалог з американською стороною, і наголосив, що президент США Джозеф Байден "зробив для України більше, ніж усі інші".

"Але коли ти у війні - ми відкрито про це говоримо - нам потрібно більше. І навіть цього недостатньо - ми всього потребуємо якомога швидше. Якщо ми матимемо це вчасно, то ми виграємо", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, завдавав удари по низці міст: Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь, Харків, Херсон, Суми, Миколаїв та Житомир.

Низка західних держав, зокрема, США та країни-члени Євросоюзу покарали РФ за агресію - запровадили санкції та вирішили допомогати Україні.

У квітні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок говорила, що ЄС має збільшити військову допомогу Україні. Чиновниця зазначала, що необхідне важке озброєння.

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