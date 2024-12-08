Президент зауважив, що необхідно обговорювати дієві гарантії миру, щоб Росія знову не змогла розпочати агресію.

Україні потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом та лідером Франції Еммануелем Макроном.

"Тому, коли ми говоримо про дієвий мир з Росією, ми повинні говорити передусім про дієві гарантії миру. Українці більше за всіх хочуть миру. Росія принесла війну на нашу землю. І саме Росія більше за всіх хоче зірвати можливість миру", - зазначив Зеленський.

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Президент зауважив, що українці захищають свій дім. На жаль, на полі бою загинули 43 тисячі воїнів. Тисячі українців потрапили в полон та були депортовані. Останніх повернути додому найважче.

"Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію. Ми всі знаємо Путіна дуже добре – він хворий на війни. Він почав свою кар’єру жорстокою війною проти Чечні та постійно розпалює інші війни. Його можна зупинити тільки силою, силою лідерів світу, які можуть стати лідерами миру. Розраховуємо на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Єдине, чого він боїться, – це Америка та єдність світу", - зазначив президент.

Зеленський додав, що саме про мир завдяки силі Україна зараз говорить з усіма партнерами – "про реальний мир і про кроки та гарантії, які для цього потрібні людям і державі, на яку напала Росія".

"Війна не має бути безкінечною, тільки мир має бути постійним та надійним", - підсумував Зеленський.

Перспективи мирної угоди між Україною та РФ - останні новини

Ввечері 7 грудня український президент Зеленський прибув до Парижа. Його літак приземлився у столиці Франції опівдні. З 16:00 до 17:00 главу української держави в Єлисейському палаці приймав президент Франції Емануель Макрон. Там відбулася тристороння зустріч за участі Зеленського, Макрона і Трампа. Зустріч тривала близько 35 хвилин.

Пізніше Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо", - повідомив Зеленський.

Раніше УНІАН повідомляв, що Єрмак провів зустріч, зокрема, з радником Трампа з національної безпеки Майком Волтцем і посланцем обраного президента США по Україні Кітом Келлогом.

Крім того, українська делегація також зустрілася з імовірним віцепрезидентом США Джей-Ді Венсом.

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