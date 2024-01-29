Патрушев видав, що НАТО і США ведуть війну проти Росії.

Секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев заявив, що проти Росії нібито ведеться "проксі-війна".

Як пише російське пропагандистське агентство "ТАСС", таку заяву Патрушев зробив у понеділок, 29 січня, в Санкт-Петербурзькому державному морському технічному університеті під час наради з підготовки інженерних кадрів для високотехнологічних галузей промисловості. За його словами, ця війна не припиниться навіть після зафершения "гарячої фази конфлікту в Україні".

"Неодноразово ворог приходив з вогнем і мечем на нашу землю. І зараз США, НАТО і їхні сателіти руками київського нацистського режиму і різного роду найманців ведуть проксі-війну проти нашого народу і держави, яку англосаксонський світ не припинить навіть із закінченням "гарячої фази" конфлікту в Україні", – видав він.

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Інші заяви РФ про війну проти України

Колаборант Олександр Семченко в ефірі одного з федеральних каналів РФ заявив, що Україну "окупували євреї". Він додав, що українці тільки виграють, якщо Росія здобуде перемогу в розв'язаній їй війні проти нашої держави.

Раніше російський диктатор Володимир Путін публічно визнав, що Росія напала на Україну і завойовує її території. Примітно, що в РФ за це передбачено покарання, на що звернув увагу вчений з Підмосков'я – він написав на Путіна заяву в Слідчий комітет і МВС.

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