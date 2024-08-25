Зеленський: Курськ - це частина великої військово-дипломатичної операції

Він не виключає можливості проведення Саміту миру в Індії.

Курська операція є частиною великої військово-дипломатичної операції, і все, що робить Україна, робиться лише для того, аби примусити Росію бути готовою до справедливого миру.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтервʼю представникам індійських засобів масової інформації. Відповідаючи на запитання щодо Курської операції, він зауважив, що це "частина великої військово-політичної, військово-дипломатичної операції".

"Все, що ми робимо, робиться тільки для того, щоб примусити Росію бути готовими до справедливого миру. Курська операція не дала змогу їм захопити нашу Сумщину і послабити наші позиції, і посилити їхні позиції знову", - сказав Зеленський. Відео дня

Він додав, що Україні було дуже складно без допомоги партнерів довгий час. "І нам було дуже складно перехопити ініціативу. І нам це потрібно було зробити. І це один з етапів цього задуму. І ви його побачили. Він спрацював. Але він спрацював саме для того, для чого я говорю. До кінця всі цілі цих наших кроків я не можу вам розповісти. Коли всі закінчиться, якщо у нас вийде, стане очевидним, для чого і що ми робили", - зазначив глава держави.

Також на запитання щодо того, якою може бути дорога до миру, Зеленський зауважив: "Вважаю, що наш підхід, якщо ми говоримо до наших кроків, як на полі бою, так і в дипломатичному напрямку, - наш підхід ближчий до миру, ніж будь-які інші пропозиції".

Він додав, що цей шлях дуже складний, і вже було почуто пропозиції від багатьох країн світу. "Я вважаю, що на сьогодні все те, що звучить, - поки що це політичні заяви. Це не шлях. Це не формули будь-які. Це ніяка не конкретика", - сказав глава держави і зазначив, що "немає ні в кого жодного плану".

Зеленський також зауважив, що президент Росії Володимир Путін не боїться "політичних залякувань", а на дипломатичні кроки він відповідає черговими ударами по Україні та вбивствами українців.

"Коли ви кажете "дипломатія", - я тільки "за". Тільки дипломатію - я б хотів побачити конкретні кроки і щоб це було не за рахунок 30% нашої держави і не за рахунок нашого населення. Якщо є такий план, - ми тільки "за", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що Путін хоче повернути вплив, який був у Радянського Союзу, але він цього не зробить. "Він вже не встигне… Йому вже не дадуть ні роки, ні світ… Вже українська армія маленькою чисельністю заходить в його область і він нічого не може зробити 20 днів", - зазначив президент і додав, що Путін "вже не гравець".

Крім того, на запитання щодо майбутнього Саміту миру Зеленський висловив думку, що він повинен пройти, бажано, в одній з країн Глобального півдня. "Є країні такі як Саудівська Аравія і Катар, і такі країни як Туреччина, і Швейцарія також (але це інший напрямок), але, утім, з якими ми ведемо перемовини щодо другого Саміт миру", - сказав він.

Глава держави додав, що він поділився з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді думкою щодо можливості проведення Саміту в цій країні.

"Але я хочу бути відвертим. Це стосується не тільки Індії, а будь-якої держави, яка позитивно ставилася б до прийняття другого Саміту. Ми не зможемо провести Саміт миру в країні, яка поки не приєдналася до комюніке Саміту миру. Я думаю, ви це розумієте. Ніхто ні на кого не тисне, але це логічно", - зауважив Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю індійським ЗМІ Зеленський зауважив, що Росія хотіла окупувати українське місто Харків, а наступний крок мав бути з боку міста Суми.

Говорячи про Курську операцію, він підкреслив, що Україна не вторгалася на територію Росії, це РФ вторглася на нашу територію 10 років тому.

Так, зауважив він, і цю частину операції росіян було зупинено. "Ми зірвали їм цю наступальну операцію. А наступний їхній крок був, і вони вже все підготували - на півночі нашої держави. Якраз з боку міста Суми, з боку Курської області. І різниця в тому, що ми превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто. І ми раніше це змогли зробити", - підкреслив глава держави.

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