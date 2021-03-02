Глава держави зустрінеться з президентом Європейської ради Мішелем.

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до району проведення операції Об’єднаних сил у Луганській області.

Читайте такожЗеленський увів до складу РНБО міністра у справах ветеранів ЛапутінуПро це повідомляє прес-служба президента.

У рамках візиту глава держави зустрінеться з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Зеленський і Мішель звернуться до учасників Всеукраїнського форуму "Україна 30" у форматі відеовключення.

Також президент України та президент ЄР ознайомляться з оперативною ситуацією у районі проведення ООС.

Сьогодні вранці Мішель почав візит в Україну. 3 березня президент ЄС відвідає Київ.

Ситуація на Донбасі

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Автор: Наталя Нічишина