Президент вважає, що притягти російського президента до відповідальності зможе лише повноцінний спецтрибунал, а не якісь його гібридні форми.

Президент Володимир Зеленський, який перебуває у Нідерландах з офіційним візитом, під час свого виступу у Гаазі заявив, що впевнений у перемозі України у цій війні. Після перемоги світ зможе побачити на лаві підсудних російського президента Володимира Путіна, переконаний глава держави.

"Безумовно, ми усі хочемо бачити тут іншого Володимира. Ми хочемо бачити його в Гаазі. Того, який має бути засуджений за свої злочинні дії… Я впевнений, що це станеться, коли ми переможемо. А ми переможемо", - зазначив він.

Президент наголосив, що повноцінне правосуддя у злочині агресії Росії проти України не можна забезпечити гібридними замінами суду. Він акцентував, що зараз Україні потрібні справжній мир, справжнє правосуддя, справжня свобода, а не якісь їхні гібридні форми.

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За словами президента, лише у квітні росіяни скоїли в Україні 6139 воєнних злочинів, в результаті яких загинуло 190 дорослих та 17 дітей, а ще понад 400 цивільних зазнали поранень.

"Єдиний російський злочин призвів до усіх інших - це злочин агресії. Це первинний злочин, початок зла. Повинна бути відповідальність за цей злочин. Цього можна домогтися лише завдяки трибуналу", - вважає Зеленський.

На його думку, необхідно трансформувати у нові реалії досвід Нюрнберзького процесу, який тривав проти представників Третього Рейху за скоєні під час Другої світової війни злочини.

"Ми виступаємо за створення такого трибуналу. Ми хочемо продовжити традицію обов’язкового покарання за злочин агресії як гарантії неповторення такої агресії. Якщо ми хочемо справедливості, ми не повинні шукати виправдань чи посилатися на недоліки міжнародного права. Натомість ми маємо ухвалювати сміливі рішення, які виправлять недоліки, які, на жаль, існують у міжнародному праві", - сказав президент.

За словами Зеленського, саме це треба зробити зараз, адже "усе інше буде слабкістю".

"Заради наших дітей та майбутнього ми не можемо поступитися ідеєю такого трибуналу… Я закликаю світ не боятися… Це наша історична відповідальність, відповідальність сучасного покоління - покарати (Росію - УНІАН) за злочин агресії… Світ повинен відчути себе повністю у безпеці", - зауважив він.

Зокрема, глава держави уточнив, що українські суди забезпечать більшість покарань за воєнні злочини Росії, але лише одна інституція здатна відреагувати на первинний злочин агресії - це "справжній та повноцінний трибунал".

Наприкінці свого виступу Зеленський наголосив, що цю війну необхідно зробити останньою війною у світі. "І ми це зробимо", - підсумував він.

Візит Зеленського до Нідерландів - що відомо

Ввечері в середу, 3 травня, розпочався офіційний візит Зеленського до Нідерландів, в рамках якого вже відбулися та заплановані зустрічі із топ-посадовцями, а також представниками Міжнародного кримінального суду.

Також президент України матиме аудієнцію у короля Віллєма-Александра, зустрінеться окремо із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та у тристоронньому форматі - із Рютте та прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо.

Спецтрибунал для росіян - що треба знати

Наразі над створенням спецтрибуналу проти Росії працюють 36 країн, останньою до цього списку приєдналася Північна Македонія. Українська влада закликає й інші країни приєднуватися до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України.

У січні Європарламент підтримав резолюцію про створення трибуналу для російських топ-посадовців, зокрема для президента Росії Володимира Путіна, за злочини та агресію проти українців.

Згодом схожу резолюцію підтримали й на Парламентській асамблеї Ради Європи. У цьому документі йдеться про спецтрибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі за скоєння злочину агресії проти України.

Водночас, у країнах-партнерах та серед експертів триває обговорення щодо форми, у якій цей трибунал буде створено.

Зокрема, розглядається декілька варіантів трибуналу, серед яких й так званий гібридний або інтернаціоналізований трибунал. Пропонується, що за основу він матиме українську юрисдикцію та міжнародне право, а до правосуддя будуть залучені судді з інших країн.

Однак в Україні не підтримують створення "гібридного трибуналу" та вважають цю ідею неприпустимою. Адже така форма трибуналу не гарантує зняття недоторканності з Путіна, Лаврова та іншого керівництва країни-терориста, а відтак дасть їм можливість уникнути відповідальності за злочин агресії проти України.

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