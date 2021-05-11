Президент України Володимир Зеленський не виключає початку світової війни, якщо Російська Федерація піде на повномасштабну ескалацію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" в Києві.
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Відповідаючи на питання щодо ймовірності повномасштабного або ж точкового наступу Росії на Україну у вересні, не лише з боку Донбасу, але й з боку Криму і Білорусі, і чи Україна готова до такої ситуації, Зеленський наголосив: "Чи ми готові? Ми, в цілому, країна, в якій дуже потужні і героїчні військові".
"Чи готові ми, чи готовий світ, чи готова Європа до повномасштабної війни? Я думаю, що ніхто не готовий. Зовсім. Якщо це станеться, я впевнений, ми це вже відчуваємо: і по тих сигналах, які є, і по тій роботі, яку ми зробили, дипломатичну роботу, по підтримці Європи і Сполученими Штатами незалежності України, я вважаю, що Росія не може на це піти... Я вважаю, що це може бути світова війна", - сказав президент.
Він підкреслив, що це "дуже небезпечно", проте "боятися немає чого і немає кого, тому що ми на своїй землі і захищаємо її".
"Страшно тільки через такі події, через такі загрози, що можуть бути такі кроки. А такі кроки... історично завжди призводять до втрат, великих втрат: сотень тисяч, мільйонів людей", - зазначив Зеленський.
Так, підсумував глава держави, попри експертні думки та висловлювання припущень щодо вересня, він вважає, що "такої потужної ескалації не може бути".
Довідка УНІАН. У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.
22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».
6 травня президент Володимир Зеленський заявив, що РФ з десятків тисяч військових, які розмістила на кордонах та тимчасово окупованих територіях України, відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.
Крім того, з 24 квітня Росія закрила для іноземних військових кораблів і державних суден доступ до трьох районів Чорного моря біля берегів окупованого Криму. Обмеження діятимуть до 31 жовтня.
Також на питання, чи впорається Україна сама, без допомоги з боку інших держав, у випадку, якщо така ситуація вже ж станеться, Зеленський сказав: "Будемо боротися до останнього".
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