Водночас, на думку президента України, Росія не піде на такий крок.

Президент України Володимир Зеленський не виключає початку світової війни, якщо Російська Федерація піде на повномасштабну ескалацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" в Києві.

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Відповідаючи на питання щодо ймовірності повномасштабного або ж точкового наступу Росії на Україну у вересні, не лише з боку Донбасу, але й з боку Криму і Білорусі, і чи Україна готова до такої ситуації, Зеленський наголосив: "Чи ми готові? Ми, в цілому, країна, в якій дуже потужні і героїчні військові".

"Чи готові ми, чи готовий світ, чи готова Європа до повномасштабної війни? Я думаю, що ніхто не готовий. Зовсім. Якщо це станеться, я впевнений, ми це вже відчуваємо: і по тих сигналах, які є, і по тій роботі, яку ми зробили, дипломатичну роботу, по підтримці Європи і Сполученими Штатами незалежності України, я вважаю, що Росія не може на це піти... Я вважаю, що це може бути світова війна", - сказав президент.

Він підкреслив, що це "дуже небезпечно", проте "боятися немає чого і немає кого, тому що ми на своїй землі і захищаємо її".

"Страшно тільки через такі події, через такі загрози, що можуть бути такі кроки. А такі кроки... історично завжди призводять до втрат, великих втрат: сотень тисяч, мільйонів людей", - зазначив Зеленський.

Так, підсумував глава держави, попри експертні думки та висловлювання припущень щодо вересня, він вважає, що "такої потужної ескалації не може бути".

Довідка УНІАН. У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

6 травня президент Володимир Зеленський заявив, що РФ з десятків тисяч військових, які розмістила на кордонах та тимчасово окупованих територіях України, відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.

Крім того, з 24 квітня Росія закрила для іноземних військових кораблів і державних суден доступ до трьох районів Чорного моря біля берегів окупованого Криму. Обмеження діятимуть до 31 жовтня.

Також на питання, чи впорається Україна сама, без допомоги з боку інших держав, у випадку, якщо така ситуація вже ж станеться, Зеленський сказав: "Будемо боротися до останнього".

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Автор: Тетяна Поляковська