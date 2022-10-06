Світ не зможе пробачити таке ні президенту, ні самій Росії, вважає він.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Володимиру Путіну не вдасться зберегти своє життя, якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю.

Таку думку він висловив в інтерв'ю австралійському інституту Лоуї.

Зеленський підкреслив, що світ ніколи не пробачить цього ні президенту РФ, ні самій Росії.

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"Все ж я вважаю, що керівник Росії дуже любить сам своє життя. І, думаю, він розуміє, що після застосування ядерної зброї він не зможе більше зберегти його. Я в цьому впевнений", - зазначив Зеленський.

Ядерний шантаж Путіна

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми і оголосили про їхню анексію.

Перед цим глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що на ці території буде поширюватися ядерна доктрина РФ.

А наприкінці вересня Путін заявив, що використовує всі наявні засоби у разі появи загрози територіальній цілісності РФ.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ядерні погрози Путіна не зупинять НАТО від підтримки України у звільненні її територій.

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