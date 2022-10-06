Президент України Володимир Зеленський вважає, що Володимиру Путіну не вдасться зберегти своє життя, якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю.
Таку думку він висловив в інтерв'ю австралійському інституту Лоуї.
Зеленський підкреслив, що світ ніколи не пробачить цього ні президенту РФ, ні самій Росії.
"Все ж я вважаю, що керівник Росії дуже любить сам своє життя. І, думаю, він розуміє, що після застосування ядерної зброї він не зможе більше зберегти його. Я в цьому впевнений", - зазначив Зеленський.
Ядерний шантаж Путіна
Як повідомляв УНІАН, російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми і оголосили про їхню анексію.
Перед цим глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що на ці території буде поширюватися ядерна доктрина РФ.
А наприкінці вересня Путін заявив, що використовує всі наявні засоби у разі появи загрози територіальній цілісності РФ.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ядерні погрози Путіна не зупинять НАТО від підтримки України у звільненні її територій.