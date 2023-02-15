Президент наголосив, що треба зробити весну такою, щоб відчувалося, що Україна рухається до перемоги.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що будь-які намагання Росії перехопити ініціативу на полі бою буде зламано.

"Ми маємо зробити весну такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших Сил оборони, постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І впевнений, що ми це зробимо", - сказав глава держави у вечірньому відеозверненні.

Президент нагадав про великі втрати ворога і висловив переконання, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, "морпіха".

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"І наше завдання – зробити так, щоб все менше знаходилось там бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі – це мета, над реалізацією якої працюємо щодня", - підкреслив він.

Зеленський подякував всім воїнам, які своєю стійкістю і хоробрістю на передовій дозволяють підготувати наступні оборонні кроки. Він відзначив 54-ту окрему механізовану бригаду імені гетьмана Івана Мазепи і 10-ту окрему штурмову бригаду "Едельвейс" за ефективну оборону Донеччини.

"25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада, 81-ша окрема аеромобільна бригада і 95-та окрема десантно-штурмова бригада: дякую вам, хлопці, за оборону Луганщини", - сказав глава держави.

Президент наголосив, що кожен день відважної оборони зараз дозволяє підготувати майбутнє звільнення українських міст і громад. "Не можна залишати жодного шансу окупації й окупантам. І ми не залишимо", - додав Зеленський.

Втрати окупантів на війні в Україні: деталі

15 лютого заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про напружену ситуацію на сході держави, де триває наступ ворога і його цілодобові атаки. Вона зазначила, що українським воїнам важко, але вони не дають ворогу досягнути поставлених цілей і завдають дуже серйозних втрат. За її даними, на сході в деяких штурмових загонах ПВК "Вагнер" та підрозділах 2 армійського корпусу окупантів втрати становлять до 80% особового складу.

Підрозділи Сил оборони України за добу ліквідували майже 700 окупантів. Загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022 року по 15 лютого 2023 року орієнтовно становлять серед особового складу ‒ близько 139 тис. 770.