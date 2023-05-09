Президент додав, що у РФ не вийшло до 9 травня захопити Бахмут, тому окупанти посилили кількість атак.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував збільшення кількості та активності російських атак на Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу у Києві президент зазначив, що після активних зимових атак росіян на мирні українські міста було зафіксоване зменшення їхньої кількості.

"Але зараз є... збільшення (кількості атак - УНІАН). На мою особисту думку, треба військово-політичному керівництву РФ "продавати" своєму суспільству щось, тому що перемог ніяких немає, а ненажерливе суспільство є. Ми бачимо, як вони підтримують ті чи інші радикальні дії або кількість смертей (мирних українців - УНІАН), вони завжди радіють цьому", - зазначив він.

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Президент наголосив, що Бахмут росіянам "продати" не вийшло, бо не вийшло його захопити, хоч це була важлива операція для РФ - до 9 травня встигнути це зробити.

"І хоч, на жаль, не існує вже цілого міста, там все зруйновано абсолютно. Росія так любить Донбас, що ніколи там не була. Тим не менш, вони можуть "продавати" це інформаційно як ту чи іншу перемогу - захоплення або руйнацію того чи іншого міста. Але їм не вдалося, тому перед 9-м числом треба було показати, що щось вони знову зруйнували, але й 9-го у них не вийшло", - сказав Зеленський.

Ракетна атака по Україні сьогодні - що відомо

Сьогодні вночі по всій Україні пролунала повітряна тривога. Над Києвом та на його околицях спрацювала ППО. Згодом стало відомо, що за дві хвилі російських атак українська ППО збила 23 з 25 крилатих ракет.

Внаслідок атаки руйнувань та постраждалих немає, однак у Києві через падіння уламків ракет сталася пожежа.

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