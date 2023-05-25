На думку президента, що більше російських окупантів буде взято у полон, то більше українців можна буде звільнити.

Президент України Володимир Зеленський закликав українських військових збільшувати обмінний фонд. На думку президента, що більше російських окупантів буде взято у полон, то більше українців можна буде звільнити.

У вечірньому відеозверненні президент нагадав, що сьогодні з російського полону вдалося повернути ще 106 українських воїнів, які билися на Бахмутському напрямку.

"Дуже важливо те, що про багатьох із цих 106 людей взагалі не було жодної інформації – вони вважалися безвісти зниклими. Але ми їх знайшли. І повернули додому. 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів…", - зазначив він.

Зеленський подякував усіх причетним до звільнення українців службам та посадовцям, а також кожному українському військовослужбовцю, який забезпечив наявність в України відповідного обмінного фонду.

"Це мають пам’ятати всі на передовій: що більше російських полонених візьмем, то більше наших людей повернемо", - сказав він.

Обмін полоненими

Сьогодні з російського полону вдалося визволити ще 106 оборонців - вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу.

Водночас, 68 з визволених воїнів вважалися зниклими безвісти.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, щонайменшесемеро звільнених оборонців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, а також загострені хронічні захворювання.

Крім того, сьогодні також повернуто тіла двох іноземців та українки.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути додому 2 тис. 430 людей, з яких 139 цивільних.

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