Ворог завдав удару по столиці балістичними ракетами, є пошкодження у будинках у звичайній міській забудові.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ранковий удар російських окупантів по Києву, наголосивши, що Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони.

У своєму Telegram-каналі він подякував рятувальникам Державної служба України з надзвичайних ситуацій, поліції, комунальникам та всім залученим службам, які цього ранку ліквідовують наслідки російської атаки проти Києва.

"Російські терористи завдали удару по столиці балістичними ракетами. На жаль, є пошкодження у будинках у звичайній міській забудові. На цей час відомо про п’ятьох постраждалих. Триває розбір завалів", - зауважив Зеленський.

Відео дня

Президент підкреслив: "Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО. Це безпека для наших міст і збережені людські життя. Всім нам у світі, хто поважає й захищає життя, треба зупинити цей терор".

Атака на Київ 25 березня - деталі

Вранці 25 березня у Києві пролунали вибухи. Влада повідомила про роботу сил протиповітряної оборони. Також, зокрема мер столиці Віталій Кличко заявив про виклики екстрених служб у кількох районах міста.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що у Печерському районі, попередньо, пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. У Міністерстві культури та інформаційної політики України заявили, що ворожа ракета зруйнувала частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

За даними Кличка, внаслідок атаки немає влучань в багатоповерхові житлові будинки. Жертв наразі також немає. Відомо про сімох постраждалих, двоє з яких - в лікарні.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук заявив, що російські окупанти завдали удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Їх знищили українські захисники.

Вас також можуть зацікавити новини: