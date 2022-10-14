Удосконалюється схема безперебійного постачання боєприпасів і продовжується підготовка ЗСУ до зими.

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача України обговорили ймовірні дії агресора в найближчий час.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Розглянули ситуацію на оперативних напрямках, а також обговорили ймовірні дії агресора в найближчий час. Запланували наступні кроки зі звільнення українських земель. Удосконалюємо схему безперебійного постачання боєприпасів нашому війську й продовжуємо готувати його до зимового періоду", - зазначив глава держави.

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Також на засіданні обговорювалось питання врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад.

"Кожного дня стаємо міцнішими, кожного дня наближаємося до перемоги", - написав президент України.

Попередні засідання Ставки

На попередньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача 11 жовтня розглядалася ситуація на лінії фронту і якісна робота із захисту українського неба від російських ракет і безпілотників.

5 жовтня також відбулося засідання Ставки Верховного головнокомандувача і засідання Ради національної безпеки і оборони України, де були ухвалені ряд рішень.

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