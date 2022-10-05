За словами президента, говорили про протидію новим видам зброї та підготовка армії до зимового періоду.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, про що йшлося на сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

На своїй сторінці у Telegram він написав, що ранок почав із чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Представники розвідки, штабу ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Серед інших важливих розглянутих питань – стабілізація на щойно деокупованих територіях, подальше звільнення наших земель, протидія новим видам зброї, які почав використовувати агресор, та підготовка нашої армії до зимового періоду", - повідомив президент України.

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Зеленський зазначив, що Україна крок за кроком рухається до перемоги.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня відбулося попереднє засідання Ставки Верховного головнокомандувача і засідання Ради національної безпеки і оборони України, де були ухвалені ряд рішень.

На сході та півдні України триває контрнаступ ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України наші захисники "відмінусовали" вже 61 тисячу окупантів. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 200 рашистів.

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