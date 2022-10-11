Під час засідання обговорили низку актуальних питань, зокрема й підготовку війська до зими.

У вівторок, 11 жовтня, відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами президента Володимира Зеленського, розглянули низку важливих питань.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Передусім обговорили ситуацію на передовій і відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо. Обговорили кроки подальшої деокупації українських територій", - зазначив президент.

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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський доповів про ліквідацію руйнувань, завданих ракетними обстрілами агресора, а також про захист об’єктів критичної інфраструктури.

"Наостанок обговорили підготовку нашого війська до зими. Вистоїмо, переможемо", - додав Зеленський.

Війна в Україні: ракетний терор РФ

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня відбулося попереднє засідання Ставки Верховного головнокомандувача і засідання Ради національної безпеки і оборони України, де були ухвалені ряд рішень.

Водночас чергове засідання відбулося на тлі ракетного терору РФ. Вчора вранці, 10 жовтня, російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них було знищено.

Через ракетні обстріли України ввечері, 10 жовтня, припинила експорт електроенергії, щоб стабілізувати власну енергосистему.

За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3 тисяч 571 населених пунктів у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях.

Залишаються знеструмленими 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Сьогодні ракетні удари продовжуються. Зокрема, російські війська завдали удару по Львівській області. Попередньо: удар по об‘єкту енергетики.

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