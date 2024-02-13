Очільник держави анонсував посилення наших військ дронами та засобами радіоелектронної боротьби.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров обʼїхали сьогодні всі "гарячі точки" фронту та розв'язують наявні проблеми.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні у вівторок, 13 лютого, говорячи про ситуацію на фронті. "Короткий звіт за цей день. Перше - фронт, і, зокрема, Авдіївка, Купʼянськ, Лиман. Максимум уваги, максимум підтримки. Головком Сирський, міністр оборони Умєров зараз на місцях, саме там, на фронті, увесь день. Обʼїхали сьогодні всі гарячі точки фронту. Доповіли щодо ситуації. Вирішують наявні проблеми - комплектація підрозділів, зміцнення, управління", - зазначив Зеленський.

Він додав, що буде посилення дронами та засобами радіоелектронної боротьби. "Командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь", - повідомив президент.

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Як повідомлялося, в інтерв'ю німецькому виданню ZDFheute Nachrichten Олександр Сирський заявив, що Росія поставила за мету за будь-яку ціну захопити Куп'янськ Харківської області. Для цього вони не рахуються з втратами.

"Фактично противник почав тут глобальний наступ з 3 жовтня минулого року. І вже протягом чотирьох місяців він веде наступ високої інтенсивності… Нам треба удосконалювати тактику. Для нас головна задача і цінність - це життя нашого солдата, офіцера", - заявив головком ЗСУ. Він підкреслив, що українська сторона не може собі дозволити такого ставлення до бійців, яке демонструють російські начальники.

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