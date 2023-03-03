Глава держави уточнив, що не про всі злочини наразі відомо, адже значна частина території України поки залишається окупованою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Маріуполю й Волновасі, Оленівці та іншим поки що окупованим містам ще належить розкрити світу повну правду про звірства російських окупантів в Україні.

Зеленський сказав під час виступу на конференції "United for Justice" у Львові, що кожен постріл, який забирає невинне життя, має призводити до законного та справедливого вироку, який карає за вбивство, а кожне насилля - до законного та справедливого судового рішення.

"Це константи для цивілізованих і демократичних країн. Для країн, в яких неухильно забезпечується правовладдя. Але настав час зробити це константами й для міжнародних відносин... Світ потребує реального втілення верховенства права, яке гарантовано убезпечить людство від права сили – джерела всіх агресій", - підкреслив він.

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Зеленський наголосив, що у відповідь на всі злочини й несправедливості, які спричинені російською агресією проти держави Україна та проти цивілізованого устрою світу, мають відбутися всі необхідні кроки.

"Кроки заради одного результату. Результату, який об’єднає цивілізований світ. Засвідчить реальність верховенства міжнародного права. А саме: президент Російської Федерації Володимир Путін і всі його спільники мають отримати законні й справедливі вироки. За все, що вони наробили. В імʼя та памʼять усіх, чиї життя вони забрали, чиї долі вони зруйнували. За агресію, яку вони розпочали", - сказав він.

За словами президента, світ має потужно відповісти на російську агресію.

"Реальне верховенство права на глобальному рівні, а отже, дієве міжнародне правосуддя убезпечить світ від таких війн та їх страшних наслідків", - вважає Зеленський.

Він нагадав, що лише протягом року повномасштабного вторгнення зареєстровано понад 70 тисяч російських воєнних злочинів.

Глава держави уточнив, що не про всі злочини наразі відомо, адже значна частина території України поки залишається окупованою.

"Втім зрозуміло, якою є тяжкість цих злочинів. Яким є масштаб злочинних проявів агресії Росії. Ми пам’ятаємо все. Ми пам’ятаємо Бучу й те, що робили там російські солдати. Ми пам’ятаємо село Ягідне Чернігівської області й фактично концтабір, на який окупанти перетворили підвал сільської школи. Тижнями там тримали понад 300 людей – від літніх людей до малечі. У тисняві, у темряві, у задусі. Ми пам’ятаємо численні знущання й зґвалтування дорослих і дітей, які назавжди змінили світовий погляд на те, чим все ж таки є Росія. Ми пам’ятаємо, що, тікаючи з української землі, окупанти лишають по собі катівні й могили", - додав президент.

Він підкреслив, що Маріуполю й Волновасі, Оленівці й десяткам інших місць, куди Росія принесла смерть і страждання, ще належить розкрити світу повну правду про звірства окупантів в Україні.

"А нам із вами належить підготувати повний інструментарій як на національному, так і на міжнародному рівнях, щоб правосуддя спрацювало щодо всіх аспектів російської агресії. І щодо всіх винуватців цієї агресії", - зазначив Зеленський.

За його словами, спецтрибунал для РФ має стати тією ланкою, що подолає проблему неможливості для Міжнародного кримінального суду притягати до відповідальності саме за злочин агресії.

Він також уточнив, що Україна розуміє, що більшість російських злочинів на українській землі й проти українських громадян отримають справедливу відповідь саме в межах національної юрисдикції.

Злочини РФ в Україні - останні новини

Росія заздалегідь спланувала і фінансувала центри для катувань в Україні. Слідчий ізолятор у Херсоні був частиною мережі з щонайменше 20 установ, які, за словами українських та міжнародних юристів, були частиною продуманої російської стратегії по знищенню української ідентичності.

У російських так званих "таборах перевиховання" утримують близько 6 тисяч українських дітей. За словами омбудсмена Лубінця, загарбники незаконно переміщують з тимчасово окупованих територій дітей задля того, щоб вони стали росіянами. Цим дітям забороняють спілкуватись українською мовою, у них забирають українські документи, їх незаконно всиновлюють.