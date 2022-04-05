За словами президента, питання безпеки найближчі 10 років у нас буде найважливішим.

Президент України Володимир Зеленський розповів, якою бачить Україну після перемоги у війні з Росією.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам.

"Точно не така, яку ми хотіли з самого початку. Це неможливо... Абсолютно ліберальна, європейська - вона такою не буде, наша Україна. Вона точно буде, як міцність кожної хати, кожної домівки, кожної людини. Захищена держава. Я думаю, що безпека має бути номер один. Я думаю, що всі наші люди - це буде наша велика армія... Я впевнений, що питання безпеки найближчі 10 років у нас буде питанням номер один", - наголосив президент.

За його словами, Україна буде абсолютно демократичною державою.

"Держава буде такою, якою її зробила Російська Федерація. Саме такою. Абсолютно демократичною. Авторитарна держава неможлива в Україні. Авторитарна держава програла б Росії. Тому що люди знають, за що вони борються. Вони виходили і боролись не за "портрет"... Таке може бути лише у вільній, демократичній державі", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський пояснив, що вважатиме перемогою України у війні з Росією.

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