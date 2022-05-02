Президент зазначив, що нічого не приховує від своїх дітей, бо в них, на відміну від дітей у РФ, є доступ до будь-якого ЗМІ.

Через заходи безпеки президент України Володимир Зеленський не може щодня розмовляти зі своїми дітьми.

Як передає кореспондент УНІАН, Зеленський в інтерв'ю австралійському телеканалу Nine Network, відповідаючи на запитання з приводу того, що він є "ціллю номер один" для ворога, а його "сім'я є ціллю номер два", зазначив, що розуміє, що його сім'я в небезпеці.

"Так, ми розуміємо і отримуємо ту чи іншу інформацію щодо небезпечності цієї ситуації, але це моя сім'я це слабке місце моє і тому вони мають окремі заходи безпеки через війну і через усю цю ситуацію",- зазначив Зеленський.

Він зазначив, що через заходи безпеки немає змоги спілкуватися з дітьми щодня, але таке спілкування є. На запитання чи обходить якісь питання про війну в розмові з дітьми, Зеленський наголосив, що нічого не приховує від своїх дітей, бо "вони все розуміють, вони повинні все розуміти".

"У нас відкрита демократія в державі і така сама демократія і навіть більше демократії й ліберальності у нас в сім'ї. Тому я завжди відповідаю на їх запитання, намагаюсь завжди відповідати абсолютно відкрито і чесно. Вони самі шукають в Інтернеті і знаходять, що відбувається. В них, на відміну від дітей у РФ, є доступ до будь-якого ЗМІ",- підкреслив президент України.

За його словами, його діти вміють читати, бачити та вміють аналізувати. "І ніяких секретів немає, і моя дружина розповідає все, що відбувається. Вони точно знають з ким ми воюємо, проти кого ми воюємо, за що ми воюємо. І точно знають, що ми переможемо",- наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що популярність його не надихає, оскільки її ціною є війна в Україні.

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