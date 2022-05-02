Володимир Зеленський також переконаний, що будь-який президент під час війни діяв би так само, як він.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що популярність його не надихає, оскільки її ціною є війна в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю австралійському телеканалу Nine Network.

"Популярність, яка в мене є, - вона точно мене не надихає. Тому що я знаю точно, яка ціна цієї популярності, а ціна – це війна. Війна, результат якої ми знаємо, світ знає, що таке війна, і скільки горя вона принесла в Україну, Україні й українцям", - сказав Зеленський.

За словами президента, він не очікував, що стане таким популярним у світі.

"Тому я точно не очікував такого результату. Я на цьому місці. Я думаю, що на моєму місці будь-який президент, якого б обрав народ України, повинен бути саме таким, бути з народом, і я впевнений, що саме так діяла б та чи інша людина", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна де-факто стала невід'ємною частиною об'єднаної Європи, але це треба політично формалізувати.

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