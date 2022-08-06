Президент України вже провів розмови з лідерами дев'яти африканських держав.

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що Україна докладе усіх зусиль, аби забезпечити зацікавлені держави українською агропромисловою продукцією.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців.

Зокрема Зеленський сьогодні провів розмову з президентом Малаві Лазарусом Чакверою.

"Ще одна африканська держава – вже девʼята, з якою Україна контактує вперше на найвищому рівні за всю нашу історію незалежності. Запевнив пана президента в тому, що Україна докладе всіх зусиль, щоб кожна країна, яка має зацікавленість у нашій агропродукції, могла забезпечити своє споживання. Обговорили також інші питання стабільності і нашу співпрацю в міжнародних організаціях", - наголосив президент.

Також він підкреслив важливість нарощування експорту українського зерна в нинішніх умовах. Президент зазначив, що з портів України сьогодні вийшли три судна із зерном на експорт – з Одеси, з Чорноморська. На них завантажено майже 60 тис. тонн кукурудзи, яку очікують споживачі Туреччини, Британії, Ірландії. Також Зеленський нагадав, що в порт Чорноморська направляється і перше з 24-го лютого судно на завантаження.

"Головне зараз – постійне нарощування експорту. В цьому зацікавлені всі, але всі адекватні світові субʼєкти. Чим більше нашого зерна буде на світовому ринку, тим меншим буде врожай політичного хаосу в країнах передусім Африки і Азії, але не тільки там", - наголосив президент.

За його словами, цьогоріч в Європі значно більший попит на імпортне продовольство, ніж передбачалося, оскільки європейські врожаї – менші через спеку, а український врожай зернових та олійних, скоріш за все, відповідатиме прогнозам – очікується понад 65 млн тонн.

"Тому якщо партнери виконають свою частину зобов’язань згідно із зерновою ініціативою, – безпекову частину, – і не допустять нових російських провокацій по відношенню до нашого експорту, то продовольчу кризу, яка була такою загрозливою для світу, можна буде подолати", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

В рамках реалізації домовленостей з вантажем української кукурудзи уже було відправлено 4 судна - вони перевозять понад 80 тис. тонн кукурудзи.

Прибуття першого судна RAZONI в кінцевий пункт призначення – порт Триполі в Лівані – очікується 7 серпня.

Під час реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування завтра, 6 серпня, очікується прибуття в порт "Чорноморськ" першого судна під завантаження.

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