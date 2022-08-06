Президент наголосив, що цей шантаж цинічний і прорахований, та закликав країни Європи об’єднатися у санкційній політиці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на енергоринку, особливо для європейських споживачів, продовжує бути дуже небезпечною.

Про це Зеленський сказав у своєму сьогоднішньому вечірньому відеозверненні, оприлюдненому у Telegram.

"На енергоринку і особливо для європейських споживачів ситуація продовжує бути дуже небезпечною через цинічний і прорахований газовий шантаж Росії. Замість того, щоб постачати газ на територію Європи згідно з контрактами, Росія навіть просто спалює його – і вже не один тиждень. Для чого вона це робить? Щоб ціни в Європі ще більше зросли, щоб звичайні європейці ще більше постраждали і щоб усім на континенті було ще складніше підготуватися до зими", - підкреслив Зеленський.

За його словами, це прояв свідомої антиєвропейської політики, антилюдської політики Росії і наслідок старих помилок європейців, які не хотіли бачити, що "Газпром", російські газопроводи в обхід України – це така ж зброя для Росії, як танки, як артилерія.

"А мішень для них – кожен з нас, кожен в Європі", - наголосив Зеленський.

Тому, зазначив український президент, європейцям потрібно захищатися об’єднано.

"Разом – готуватися до нового опалювального сезону. Разом – відповідати на будь-які провокації Росії в енергосфері. Разом – напрацьовувати санкційні кроки у відповідь на російський шантаж і терор", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що країни-члени Європейського Союзу досягли домовленості щодо скорочення споживання газу на 15%, оскільки перспектива повного припинення поставок з РФ стає дедалі ймовірнішою.

Того ж дня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Європейський Союз не піддасться на "шантаж" Москви після того, як російський "Газпром" оголосив про чергове значне скорочення постачання газу через "Північний потік-1", який з’єднує Росію та Німеччину.

Вас також можуть зацікавити новини: