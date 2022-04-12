За його словами, ми все ще залежимо від постачання, від наших партнерів.

Україна поки що не отримує стільки зброї, скільки необхідно, щоб деблокувати Маріуполь та швидше закінчити цю війну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення за підсумками 47-го дня війни.

"Ключове ж завдання як сьогодні, так і кожного дня в цей час – це конкретні оборонні заходи. Це конкретне посилення наших можливостей відбивати будь-які атаки російських військ. Займаюся цим майже цілодобово. Впевнений, люди це також бачать. Як бачать і те, що військово-технічні можливості ворога все ще вельми високі. Так, українці незрівнянно сміливіші. Наші Збройні Сили бʼють окупантів недоступною для російських військових мудрістю та продуманою тактикою. Але якщо говорити про необхідну зброю, ми все ще залежимо від постачання, від наших партнерів. На жаль, ми не отримуємо стільки, скільки необхідно, щоб швидше закінчити цю війну. Щоб повністю знищити ворога на нашій землі. І щоб виконати ті завдання, які для кожної нашої людини є очевидними. Зокрема, щоб деблокувати Маріуполь", - сказав глава держави.

За його словами, якби ми отримали літаки й достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми б могли це зробити.

"Але все ще доводиться про це домовлятися. Все ще доводиться переконувати. Все ще доводиться витискати необхідні рішення. Впевнений, що ми отримаємо майже все, чого потребуємо. Але втрачається не тільки час. Втрачаються життя українців. Життя, які вже не повернути. І це – відповідальність і тих, хто досі тримає необхідну Україні зброю на складах. Відповідальність, яка назавжди залишиться в історії. Як залишиться в історії й наша вдячність. Вдячність тим державам і тим політикам, які реально допомогли. Які не зволікали. Які не торгувалися, коли від допомоги залежало життя", - підкреслив президент.

Нагадаємо, у Зеленського назвали умову, за якої Україна зможе відбитися від Росії.

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