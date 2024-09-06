Українська ППО використовує ці ЗРК для захисту міст та стратегічних об’єктів.

Уряд Іспанія негайно відправить Україні батарею комплексу протиповітряної оборони HAWK. Як повідомляє Міністерство оборони країни, одна батарея включає 6 пускових установок для ураження повітряних цілей.

"Враховуючи чіткий запит президента Зеленського щодо систем протиповітряної оборони, міністерка Маргарита Роблес оголосила про негайне відправлення повної батареї HAWK", – розповіли у відомстві.

Іспанія - перша країна, яка передала зенітні ракетні комплекси MIM-23 HAWK у 2022 році. Крім того, такі ж системи постачають Україні США. Українська ППО використовує ці ЗРК для захисту міст та стратегічних об’єктів від російських крилатих ракет та безпілотників. HAWK продемонстрували неабияку ефективність, особливо щодо знищення ударних БПЛА "шахедів".

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Посилення української ППО

У липні Повітряні сили Збройних сил України показали, як американський зенітний комплекс HAWK ("Яструб") захищає наше небо від ворожих повітряних цілей. Ця зброя призначена для ліквідації різних ракет, однак нашим воїнам вдалося завдяки ній збивати і дрони типу "Шахед".

Останніми місяцями союзники України відреагували на дедалі наполегливіші заклики президента Володимира Зеленського про надання більшої кількості систем ППО великої дальності. І тепер найбільшою проблемою ППО України стане нестача ракет, а не пускових установок та радарів, що їх підтримують.

Нещодавно США закликали союзників по НАТО передати Україні всі доступні системи ППО, якими вони можуть поділитися.

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