Він подякував їм за мужність і стійкість у боротьбі з ворогом.

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених захисників в одному з медичних закладів Києва.

Після повернення з робочої поїздки до Донецької та Харківської областей голова держави привітав воїнів, які знаходяться на лікуванні та реабілітації, із Днем Збройних Сил України, інформують у Офісі президента.

Він поспілкувався з бійцями, поцікавився їхнім самопочуттям, а також дізнався про умови перебування в медустанові та потреби захисників.

Відео дня

Зеленський подякував військовим за мужність і стійкість у боротьбі з ворогом та вручив їм державні нагороди. Захисників відзначили орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів та орденами "За мужність" ІІІ ступеня.

День ЗСУ в Україні

День Збройних Сил України було хасновано Верховною Радою майже відразу після здобуття незалежності в 1993 році.

До повномасштабного вторгнення Російської Федерації в цей день в Україні проводили паради і виставки військової техніки.

Президент Володимир Зеленський зустрів свято на передовій. Він записав привітання для українських бійців зі Слов'янська Донецької області. Там голова держави вручив державні нагороди українським військовослужбовцям.

Також він відвідав медзаклад у Харківській області, у якому лікують поранених.

Вас також можуть зацікавити новини: