За його словами, на сході України сьогодні найскладніший напрямок, тут захищають усю нашу державу. Водночас і на інших напрямках ЗСУ виконують складні завдання з оборони та деокупації українських територій.

У День Збройних Сил України президент Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Донецьку область і зустрівся з українськими військовими, які захищають незалежність нашої держави.

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"Маю честь сьогодні бути з вами тут, на Донбасі. Дозвольте привітати вас із вашим святом і великим святом усієї нашої держави – з Днем Збройних Сил України. Бажаю вам сил, щоб героїчно захищати нашу державу, як ви це й робите", – зазначив Володимир Зеленський, звертаючись до захисників України, йдеться у повідомленні прес-служби ОП.

Глава держави відзначив і надважливу роль усіх, хто мотивує українських воїнів і завдяки кому вони здійснюють такі героїчні кроки у своєму житті та історії України.

"Хочу подякувати вашим батькам за те, що виховали вас такими, вашим дружинам і чоловікам, вашим дітям, усім тим, хто вас підтримує щодня", – додав він.

Президент також подякував тим військовим, "які, на жаль, залишилися на полі бою, але не залишили Україну".

Присутні вшанували пам'ять загиблих у війні з Росією хвилиною мовчання.

"Вони залишаться в нашій пам'яті навіки. Ми даємо цим людям хвилини, а вони дали нам і нашій державі, впевнений, роки й десятиліття", – наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що йому надзвичайно приємно бути на українському Донбасі.

"Вірю, що зустрінемося в нашому українському Донецьку, Луганську, впевнений, що і в Криму", – сказав президент.

За його словами, на сході України сьогодні найскладніший напрямок, тут захищають усю нашу державу. Водночас і на інших напрямках ЗСУ виконують складні завдання з оборони та деокупації українських територій.

"Хочу подякувати за цю стійкість і міцність. Ви є форпостом нашої незалежності", – наголосив Глава держави, звертаючись до військовослужбовців.

Зеленський вручив захисникам державні нагороди та цінні подарунки.

Війна в Україні: день ЗСУ

Як відомо, сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають день Збройних сил України.

Так, головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний з нагоди святкування Дня ЗСУ заявив про віру в перемогу України. Залужний наголосив, що гордий служити Українській державі пліч-о-пліч з солдатами, сержантами й офіцерами, працівниками і ветеранами ЗСУ.

Своєю чергою, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що абревіатура "ЗСУ" (Збройні сили України) стає популярнішою за абревіатуру "НАТО" (Організація Північноатлантичного договору). Резніков наголосив, що українські захисники і захисниці - це опора Української державності.

Раніше Зеленський наголосив, що боротьба українців за свободу завжди примножує будь-яку силу.

"Наші Збройні сили захищають рідну землю, а це дає найсильнішу мотивацію з можливих. Борються за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Відстоюють правду, а тому й майбутнє України", - зазначив президент.

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