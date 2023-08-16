Глава держави розповів про досягнення бійців, зокрема, біля Торецька, Бахмута, Костянтинівки.

Президент Володимир Зеленський відвідав східний фронт та особисто подякував воїнам за рух уперед. Про це йдеться у повідомленні президента у Telegram, де він опублікував численні фото зустрічей з військовими.

"Наші воїни на Донбасі потужно бʼються заради України та знищують окупантів. І дають нашій державі саме той результат, який потрібен: наш рух уперед. Дякую за це кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових позиціях і на бойових постах", - зазначив Зеленський.

За його словами, зокрема, йдеться про 5-ту окрему штурмову бригаду, яка захищає надзвичайно відважно Україну.

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"Особливо відзначу, зокрема, оборонні бої, які не дали окупантам оточити Торецьк і надалі оточити Бахмут на Південному напрямку... Один із прикладів звитяги 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар": відкинули ворога на 6 кілометрів, і під час бою воїни батальйону знищили до двох рот противника. Підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади міцно бʼються та, зокрема, цими днями не дали ворогу вийти в напрямку Костянтинівки й відкинули окупантів до 8 кілометрів у глибину їхніх позицій", - написав Зеленський.

Президент відзначив воїнів взводу "Десептикони", які взяли в боях важливі об’єкти та панівні висоти, що дало змогу успішно продовжувати активні дії та просуватися вперед на Бахмутському напрямку.

"92-га окрема штурмова бригада успішно веде наступальні дії, знищуючи ворога, займаючи панівні райони, від яких залежить стійкість оборони противника, і створює умови для успішного просування наших військ та звільнення української землі", - зазначив він.

Робочі поїздки Зеленського на фронт

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що Зеленський під час робочої поїздки в Запорізьку область побував у розташуваннях бригад, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку, і заслухав інформацію про нагальні потреби українських військових.

До того, Зеленський під час робочої поїздки до Донецької області відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

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