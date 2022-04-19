Серед причин - заборона на авіаперельоти до Криму.

Попит серед росіян на відпочинок в тимчасово окупованому РФ Криму знизився на 30-45% на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Про це пише російське видання "Комерсант".

Так, у туристичних компаніях кажуть про фактичне зупинення продажу турів на півострів. Також Крим не увійшов до 5 найбільш затребуваних внутрішніх курортів на травневі свята.

Серед причин - заборона на авіаперельоти до Криму, що діє з 24 лютого. Вона діятиме щонайменше до 25 квітня.

Місця на комфортні поїзди в цьому напрямку заброньовані відрядженнями, а більшість туристів не знають, як дістатися півострова.

Система бронювання Tvil.ru також фіксує різке падіння попиту. Напрямок у березні-квітні формує 18% проти звичайних 70-75%.

Очікують, що півострів прийме 6-6,5 млн туристів замість 10, на які розраховувала влада.

Як раніше повідомляв УНІАН, після початку російської військової агресії проти України, Євросоюз оголосив про закриття повітряного простору для належних Росії, зареєстрованих в РФ і підконтрольних їй літаків. Одночасно практично всі європейські авіакомпанії призупинили виконання авіарейсів з Росії в Європу.

Поступово про припинення рейсів до Росії заявили і низка азіатських національних авіаперевізників, серед яких національна авіакомпанія SriLankan Airlines, південнокорейська Korean Air, в'єтнамська авіакомпанія Vietnam Airlines та індійська авіакомпанія Air India.

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