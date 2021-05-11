За словами президента, щодо агресії РФ «ніхто нічого гарантувати не може».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливість повномасштабного вторгнення Російської Федерації була, проте наразі ескалація зменшилася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» у Києві.

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У відповідь на запитання, чи зберігається можливість повномасштабного вторгнення РФ на територію України, Зеленський сказав: «На сьогодні після того, як ймовірна потужна ескалація могла би бути, я вважаю, що на сьогодні це зупинилось. Тут ніхто нічого не може гарантувати, тому що в 2014 році ніхто зовсім не очікував з боку РФ такі кроки, тому гарантувати ніхто нічого не може».

«Те, що ми бачимо, що ескалація зменшилась за останній місяць – це точно. Те, що ми дійсно бачимо, фіксуємо. Що буде далі? Будемо вірити, що повномасштабної війни точно не буде», - додав глава держави.

Довідка УНІАН. У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

6 травня президент Володимир Зеленський заявив, що РФ з десятків тисяч військових, які розмістила на кордонах та тимчасово окупованих територіях України, відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.

Крім того, з 24 квітня Росія закрила для іноземних військових кораблів і державних суден доступ до трьох районів Чорного моря біля берегів окупованого Криму. Обмеження діятимуть до 31 жовтня.

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Автор: Костянтин Гончаров