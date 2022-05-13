Влада пам'ятає про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в окупації, наголосив президент.

Станом на сьогодні в Україні деокуповано вже 1 тис. 15 населених пунктів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Продовжуємо відновлення деокупованих територій України. Станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів – це плюс шість за минулу добу. Повертаємо туди електрику, водопостачання, зв'язок, транспорт, соціальні послуги", - сказав глава держави.

Він наголосив, що влада пам'ятає про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в окупації.

"Херсон і Мелітополь, Бердянськ та Енергодар, Маріуполь і всі міста й містечка Донбасу. Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу", - заявив Зеленський.

Також, за словами президента, сьогодні можна уже звітувати про 200-й збитий російський літак.

"Стільки авіації Росія не втрачала в жодній війні за десятки років... Росія втратила понад 3 тисяч танків, броньованих машин, велика кількість звичайних машин, вертольоти, безпілотники і всі свої перспективи як держави", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують наступ на Харківщині. За даними експертів, наступ ЗСУ в Харківській області ускладнює для окупаційних сил РФ обстановку на Донбасі.

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