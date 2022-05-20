Область продовжує нарощувати оборонні рубежі.

Житомирська область продовжує зміцнювати оборонні рубежі на випадок можливого нападу з території Білорусі.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Ми не зупинялися ні на хвилину, ще у довоєнний час. Велика заслуга наших військових і тероборони в тому, що наш північний сусід сказав, що з Білорусі в Україну можуть поїхати лише трактори. Те, що ми робили і робимо, продовжуючи нарощувати оборонні рубежі, стало однією з причин того, що білоруські війська не зайшли на територію України. Я не можу сказати, що ми робимо на кордоні, але я можу запевнити, що ми постійно проводимо роботу, постійно нарощуємо оборонні рубежі", – сказав він.

І зауважив: якщо комусь захочеться зайти з боку Білорусі на територію Житомирщини, то українські сили дадуть гідну відсіч, і "вони підуть, піджавши хвости".

Нагадаємо, окупанти сьогодні вранці завдали ракетного удару по місту Малин Житомирської області. Було поранено трьох людей.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштаба ЗСУ, у збройних силах Республіки Білорусь до 21 травня триває "другий етап перевірки бойової готовності", зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі.

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