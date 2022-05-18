Вони відпрацьовують форсування водних перешкод, перевірку сил і засобів протиповітряної оборони.

У збройних силах Республіки Білорусь до 21 травня триває "другий етап перевірки бойової готовності", зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону.

"У збройних силах Республіки Білорусь до 21 травня триває другий етап перевірки бойової готовності. Відпрацьовуються питання форсування водних перешкод та перевірки чергових сил і засобів протиповітряної оборони. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Республіки Білорусь", - наголошується у повідомленні.

Як відомо, російські війська з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого заходили в Україну в тому числі з Білорусі. У квітні ЗСУ витіснили російські війська з північних областей країни, окупанти відійшли на територію Білорусі, звідки були передислоковані на російську територію і потім знову на українську територію.

З території Білорусі РФ періодично запускає по українських об'єктах ракети.

За оцінкою українського військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, президент РФ Путін змушує Лукашенка вдарити в напрямку Луцьк – Львів.

Начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич 10 травня оголосив про розгортання угруповання сил спеціальних операцій на кордоні з Україною.

Вас також можуть зацікавити новини: