Більше 40% мешканців тимчасово окупованого росіянами Херсона покинули місто, інші громадяни гуртуються та підтримують один одного.
Про це розповів в ефірі Радіо НВ міський голова Ігор Колихаєв. В місті зараз перебуває велика кількість російської армії, багато воєнної техніки, на вулицях окупанти встановлюють дуже багато блокпостів.
"Тому вулиці після 15-ї години практично стають пустими. Людей обмаль. О 17-й годині можна бачити мало людей на наших вулицях Херсона. Але дійсно можу підтвердити, що більш як 40% мешканців нашого міста виїхали на свій страх і ризик, тому що у нас немає з початку війни безпечних зелених коридорів, до 11 травня ті люди, які бажали виїхати з нашого міста, їх не пустили через блокпости. Тому на 9 травня багато наших мешканців залишилися в місті, у своїх домівках, тому що дійсно місто зараз переходить у такий депресивний момент", - розповів мер.
У Херсоні зараз відсутні медикаменти в аптеках, відсутні фізіологічні розчини, препарати для кардіозахворювань.
"Ми сподіваємося, що буде можливість завезти, якщо відкриється можливість, через волонтерів завозити з Кривого Рогу, з Миколаєва, бо на складах дійсно передані ці препарати. Що стосується продуктів харчування, в магазинах дуже багато продуктів харчування з Російської Федерації, також є багато продуктів завдяки нашим фермерам, які вирощують українську продукцію, вона є і на ринках, і в наших магазинах", - додав мер.
Мер додав, що поки не бачить підготовки до якогось песвдореферендуму.
Раніше повідомлялося, що Росія, швидше за все, зважиться оголосити про незаконне формування "ХНР" найближчим часом.