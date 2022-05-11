У Херсоні зараз відсутні медикаменти в аптеках, відсутні фізіологічні розчини, препарати для кардіозахворювань.

Більше 40% мешканців тимчасово окупованого росіянами Херсона покинули місто, інші громадяни гуртуються та підтримують один одного.

Про це розповів в ефірі Радіо НВ міський голова Ігор Колихаєв. В місті зараз перебуває велика кількість російської армії, багато воєнної техніки, на вулицях окупанти встановлюють дуже багато блокпостів.

"Тому вулиці після 15-ї години практично стають пустими. Людей обмаль. О 17-й годині можна бачити мало людей на наших вулицях Херсона. Але дійсно можу підтвердити, що більш як 40% мешканців нашого міста виїхали на свій страх і ризик, тому що у нас немає з початку війни безпечних зелених коридорів, до 11 травня ті люди, які бажали виїхати з нашого міста, їх не пустили через блокпости. Тому на 9 травня багато наших мешканців залишилися в місті, у своїх домівках, тому що дійсно місто зараз переходить у такий депресивний момент", - розповів мер.

У Херсоні зараз відсутні медикаменти в аптеках, відсутні фізіологічні розчини, препарати для кардіозахворювань.

"Ми сподіваємося, що буде можливість завезти, якщо відкриється можливість, через волонтерів завозити з Кривого Рогу, з Миколаєва, бо на складах дійсно передані ці препарати. Що стосується продуктів харчування, в магазинах дуже багато продуктів харчування з Російської Федерації, також є багато продуктів завдяки нашим фермерам, які вирощують українську продукцію, вона є і на ринках, і в наших магазинах", - додав мер.

Мер додав, що поки не бачить підготовки до якогось песвдореферендуму.

Раніше повідомлялося, що Росія, швидше за все, зважиться оголосити про незаконне формування "ХНР" найближчим часом.

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