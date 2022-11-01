На його думку, інші країни просто чекають, щоб Росія ослабла, і хочуть взяти участь у перемозі над агресором.

Україні потрібні союзники у війні з Росією, а не посередники для переговорів. Крім того, у майбутньому очікується зіткнення РФ з НАТО.

Про це заявив дипломат Валерій Чалий в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зіткнення Росії з країною НАТО обовʼязково буде. Цього не уникнути. Просто всі хочуть, щоб Росія ослабла до цього моменту і вже 100% брати участь у перемозі над РФ. Для нас це просто катастрофа. Оскільки наші люди зараз гинуть. Тому працюємо і будемо працювати в таких складних умовах. Проте потрібно бути дуже уважними, щоб знову ця ситуація з зерном для дітей Африки не повернулась нам боком", - додав Чалий

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За словами дипломата, Росія тільки нарощує ескалацію і угоди нічого не вирішують.

"Я можу бути неправий. Проте коли укладаються такі угоди, як про зерновий коридор, то звісно є вигода для України, але там є і вигода для наших партнерів. Я з самого початку зернових угод вбачав масу пасток для України. Найбільшою пасткою є те, що при такій війні, коли Росія тільки нарощує ескалацію, угодами нічого не вирішується. Якщо ми угодами будемо вирішувати проблемні питання, то всі будуть говорити, що в умовах війни можна торгувати й вирішувати будь-які ситуації. Тому Україні потрібні союзники, а не посередники", - підсумував він.

Зернова угода

Росія 29 жовтня заявила про вихід із "зернової угоди" після нібито здійсненого "теракту" на кораблі Чорноморського флоту в Севастопольській бухті.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, такі дії з боку Кремля є шантажем перед самітом G20, який відбудеться в листопаді 2022 року в Індонезії.

30 жовтня президент Володимир Зеленський відреагував на заяви Росії щодо того, що безпілотники, які атакували кораблі Чорноморського флоту, запустили з цивільного судна, яке використовувалося в рамках "зернової угоди" і наголосив, що Росія ставить світ на межу продовольчої кризи.

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