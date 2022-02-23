Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що військові розуміють, як діяти у разі наступу Росії.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що резервісти завзято виконують указ про призов. Тому він впевнений у надійності захисту України.

Про це він написав у Facebook.

Залужний подякував резервістам оперативного резерву ЗСУ, які відсьогодні масово йдуть до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Ці довжелезні черги по всій країні формують потік колосальної сили, який знесе орду, щойно вона перетне наші кордони. Зважаючи на загострення на лінії зіткнення, а також потребу забезпечити оборону рубежів держави зі Сходу, Півночі та Півдня, кожна людина в лавах сил оборони важлива", - зазначив Залужний.

Він також зауважив, що сьогодні українська армія зразка 2022 року - не 2014-го. Воїни загартовані в боях, добре оснащені, підготовлені та вмотивовані.

"Ми змінилися зсередини. ЗСУ - це незламний дух бойового братерства, взаємоповаги і гідності. Це одна родина. Нами розроблені і затверджені чіткі плани реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці. Ми спокійні і впевнені. Я вдячний всім військовослужбовцям, які зараз на передовій під шквальними обстрілами противника тримають позиції, дають нам час і можливість посилити і прикрити інші напрямки. Разом ми - сила", - додав він.

Призов резервістів в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський видав указ про призов резервістів в особливий період.

За словами глави держави, йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву - в загальній мобілізації потреби немає.

"Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці. За рішенням головнокомандувача Збройних сил найближчим часом також буде проведено навчальні збори резервістів системи територіальної оборони", - додав Зеленський.

Призов резервістів особливого резерву на військову службу стартував сьогодні, 23 лютого. Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Максимальний термін служби - 1 рік.

Резервісти оперативного резерву першої черги мають проходити службу в тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві.

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