У нашій країні ліквідовано ще шість ворожих танків, поділилися в Генштабі української армії.

Втрати Росії в Україні на сьогодні - на середу, 3 серпня, серйозно зросли і становлять 41 350 осіб.

За добу на нашій землі були ліквідовані 180 супротивників, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, також були знищені шість танків супротивника, вісім бойових броньованих машин, три артсистеми, один засіб протиповітряної оборони, вісім одиниць автомобільної техніки, один безпілотник оперативно-тактичного рівня, шість крилатих ракет та одна одиниця спеціальної техніки.

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, російські загарбники здійснили повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Влада РФ не оголошувала Україні війну, а назвала свої дії "спецоперацією" для "демілітаризації" та "денацифікації". Під таким приводом росіяни взяли під контроль частину сходу і півдня нашої держави.

ЗСУ давали гідну відсіч супротивникам. Генштаб української армії повідомляв, що станом на 2 серпня на нашій території ліквідували 41 тис. 170 ворогів.

Вас також можуть зацікавити новини: