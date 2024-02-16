Щодоби росіяни скидають десятки авіабомб на українське місто.

Росіяни масова б'ють по Авдіївці керованими авіаційними бомбами (КАБ). На цій ділянці фронту було використано чи не найбільшу кількість КАБів за всю історію людства.

Про це розповів майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, росіяни щодоби скидають до 80 КАБів на місто.

"Таке відчуття, що це найбільша кількість авіабомб на такій ділянці землі за весь час існування людства. Ці бомби повністю знищують будь-які позиції. Всі будівлі, споруди після прильоту одного тільки КАБу просто перетворюються на яму. А на нас вони скидають по 60-80 штук за одну добу", - зазначив Жорін.

Він зазначив, що, враховуючи таку інтенсивність авіабомбардувань, можна уявити, в яких умовах в Авдіївці сьогодні воюють наші бійці.

Ситуація в Авдіївці критична: головні новини

За словами речника 3-ої ОШБР Бородіна, співвідношення сил в Авдіївці залишається 7 до 1 на користь ворога. На його думку, ситуація в місті зараз значно складніша, ніж була в Бахмуті.

РФ почала застосовувати фосфорні боєприпаси в Авдіївці. Відео з їхнім використанням показала 3 ОШБр.

На одній із ділянок в Авдіївці бійці з 3-ої окремої штурмової бригади перебувають у повному оточенні, повідомив заступник командира бригади Родіон Кудряшов.

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